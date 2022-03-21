На складах збройних сил Німеччини більше немає зброї, яку можна надати Україні, – Міноборони ФРН

На складах Бундесверу (збройних сил Німеччини) майже не залишилося зброї, яку би Німеччина могла надати Україні для захисту від Росії.

Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт перед засіданням міністрів оборони країн Європейського союзу в Брюсселі, передає DW.

"Ми, як Німеччина, майже нічого додаткового не можемо надати з запасів Бундесверу. Але це нам не заважає й далі підтримувати Україну поставками, зокрема і зброї", – сказала Ламбрехт.

Серед варіантів допомоги вона назвала підтримку України в купівлі зброї. Раніше того ж дня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зазначила, що Берлін підтримає купівлю зброї для України у німецьких виробників.

Водночас Ламбрехт назвала правильним кроком підвищення вдвічі, до 1 млрд євро, фінансування Євросоюзом зброї для України. За її словами, внесок Німеччини в новій допомозі у 500 млн євро становитиме 26%.

"Важливо, що ми солідарні з Україною та робимо все можливе, щоби вона й надалі могла так само мужньо захищатися та обороняти себе, як вона це робила останніми днями та тижнями", – наголосила Ламбрехт.

Міністерка відмовилася наводити будь-які деталі щодо того, яку зброю, коли та як надають Україні.

"Я можу вас запевнити, що у нас є чіткі структури, погоджені з колегами з ЄС і з моїм українським колегою, як зброя надходить туди, куди потрібно. Це безпечні шляхи постачання, але вони безпечні доти, доки ми не говоримо про них публічно", – зазначила глава міноборони ФРН.