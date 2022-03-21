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Ціни на газ у Європі опустилися нижче $1100 за тисячу кубометрів

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ес,газ

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах 21 березня на закриття торгів знизилась до 96,% євро за МВт-год або близько $1090 за тисячу кубометрів.

Як свідчать дані біржі ICE Futures, в ході торгів у понеділок вартість квітневого газового контракту подешевшала на 8,13%.

Зазначимо, 7 березня спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок оновила історичний рекорд, взявши планку $3900 за тисячу кубометрів. Однак згодом в той же день біржові ціни скорегувалися до $2980 за тисяч кубометрів.

Ціни на газ у Європі опустилися нижче $1100 за тисячу кубометрів 01

Автор: Михайло Орлюк
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