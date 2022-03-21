Голова "Укроборонпрому" відсторонив підлеглого після звинувачень виробника високоточної зброї

Гендиректор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв на місяць відсторонив від виконання обов'язків начальника управління високоточної зброї та боєприпасів Андрія Артюшенка в рамках проведення службової перевірки.

Як повідомляє пресслужба концерну, його обов’язки тимчасово виконуватиме перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Ігоря Фоменка.

Крім того, 20 березня відібрала пояснення у в.о. директора ДП "Спецоборонмаш" Дениса Сердюка, якого було призначено виконуючим обов’язки керівника підприємства й березня.

Напередодні державне київське конструкторське бюро "Луч" заявило, що серед керівництва держконцерну "Укроборонпром" перебувають державні зрадники.

Зокрема, в КБ "Луч" звинувачували заступника гендиректора ДК "Укроборонпром" Романа Забарчука та начальника управління високоточної зброї Андрія Артюшенка у тому, що вони 18 березня за допомогою зброї та катувань намагались дізнатися про місцезнаходження ракет та комплектуючих до комплексів "Скіф", "Корсар", "Вільха", "Нептун", а також місцезнаходження підрозділів які їх отримали. В КБ "Луч" стверджували, що санкцію на катування Забарчук та Артюшенко отримали безпосередньо від Юрія Гусєва.