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Абрамович (111) дефолт (89) санкції (3438)

Металургійний гігант Evraz Абрамовича оголосив про потенційний дефолт

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абрамович

Російська металургійна компанія Evraz не змогла вчасно провести виплату купону за євробондами, оскільки її заблокував банк-кореспондент з міркувань комплаєнсу.

У повідомленні компанія вказує на це, як на потенційну "подію дефолту", інформує російський Інтерфакс.

Згідно з повідомленням компанії, Evraz перерахував регулярний купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у 2023 році. Виплати з купону припадають на 21 березня, однак, за інформацією платіжного агента – Bank of New York Mellon, London Branch – купонний платіж залишається заблокованим з міркувань комплаєнсу з боку банку-кореспондента Societe Generale New York.

Компанія припускає, що ця ситуація пов'язана з включенням її найбільшого акціонера Романа Абрамовича до списку санкцій Великобританії. Сама компанія вважає, не перебуває під санкціями, і запросила підтвердження цієї позиції у британських регуляторів – FCDO та OFSI, але відповіді поки що не отримала, зазначається у повідомленні.

За даними на сайті Evraz, сьогодні її найбільші акціонери – Роман Абрамович (28,68%), Олександр Абрамов (19,35%), Олександр Фролов (9,66%) та Геннадій Козовий (5,75%). Компанія входить до найбільших виробників сталі у світі та є світовим лідером з виробництва рейок.

Як повідомлялося, раніше Великобританія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, звинувативши його у співпраці з режимом президента Росії Володимира Путіна.

Автор: Михайло Орлюк
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БЛОКИРУЙТЕ СЧЕТА БЛИЗКИХ АБРАМОВИЧА !!!
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22.03.2022 00:11 Відповісти
 
 