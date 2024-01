Металургійний гігант Evraz Абрамовича оголосив про потенційний дефолт

Російська металургійна компанія Evraz не змогла вчасно провести виплату купону за євробондами, оскільки її заблокував банк-кореспондент з міркувань комплаєнсу.

У повідомленні компанія вказує на це, як на потенційну "подію дефолту", інформує російський Інтерфакс.

Згідно з повідомленням компанії, Evraz перерахував регулярний купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у 2023 році. Виплати з купону припадають на 21 березня, однак, за інформацією платіжного агента – Bank of New York Mellon, London Branch – купонний платіж залишається заблокованим з міркувань комплаєнсу з боку банку-кореспондента Societe Generale New York.

Компанія припускає, що ця ситуація пов'язана з включенням її найбільшого акціонера Романа Абрамовича до списку санкцій Великобританії. Сама компанія вважає, не перебуває під санкціями, і запросила підтвердження цієї позиції у британських регуляторів – FCDO та OFSI, але відповіді поки що не отримала, зазначається у повідомленні.

За даними на сайті Evraz, сьогодні її найбільші акціонери – Роман Абрамович (28,68%), Олександр Абрамов (19,35%), Олександр Фролов (9,66%) та Геннадій Козовий (5,75%). Компанія входить до найбільших виробників сталі у світі та є світовим лідером з виробництва рейок.

Як повідомлялося, раніше Великобританія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, звинувативши його у співпраці з режимом президента Росії Володимира Путіна.