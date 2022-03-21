Шведська банківська група SEB припиняє бізнес в Росії

Шведська банківська група SEB AB заявила про вихід з Росії з огляду на неможливість продовжувати свою діяльність в цій країні.

Про це повідомив речник Ніклас Магнуссон, інформує Bloomberg.

"Це буде зроблено відповідально та впорядковано, та у відповідності до нормативно-правових зобов’язань", – заявив представник банку.

Найбільша банківська група Швеції уточнює, що має 80 співробітників у Росії в двох офісах у Санкт-Петербурзі та Москві, які обслуговують північноєвропейські, німецькі та британські компанії, однак масовий вихід європейських компаній з Росії зменшує їхню потребу у банківських послугах.

Представник банку додав, що на російський бізнес припадає близько 0,3% балансу банків.

Так, у 2021 році активи SEB в Росії становили близько 6,7 мільярда крон ($705 млн).

"Це не слід розглядати як тимчасове призупинення, це скорочення наших операцій, процес, який займе деякий час", – додав керівник відділу корпоративних комунікацій SEB Френк Ходжем.

Зазначимо, що в Україні шведські групі належить невеликий "СЕБ корпоративний Банк".