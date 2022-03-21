Україна буде обслуговувати держборг попри війну, – урядовий уповноважений
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Україна продовжить обслуговувати державний борг, незважаючи на війну.
Про це повідомив уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца та закликав бізнес розірвати економічні зв'язки з Росією у розмові з International Financing Review, передає Інтерфакс-Україна.
"Навіть у цих екстремальних умовах Україна повністю готова обслуговувати свій борг як у національній, так і у твердій валюті", – сказав Буца.
Він зазначив, що Україна 1 березня виплатила $292 млн за купонами із виплатою у вересні 2022 року на знак обіцянки уряду виконувати зобов'язання.
"Ми не плануємо жодної реструктуризації боргу. Нам потрібен стабільний та постійний доступ як до пільгового, так і до комерційного фінансування, і будь-яка реструктуризація може серйозно його порушити", – зазначив він.
За словами Буци, кошти в $688 млн, залучені від трьох раундів розміщення військових облігацій, дозволили профінансувати погашення держборгу.
"Ми працюємо з усіма країнами G7, щоб забезпечити додаткове фінансування, а також вдячні всім європейським країнам, які вже виділили нам грантове фінансування. Я маю сказати: враховуючи збільшення бюджетного розриву, щоб не зіткнутися з проблемами стійкості боргу після того, як ми виграємо війну, нам потрібно сконцентруватися, щоб максимізувати грантове фінансування найбільшою мірою", – додав уповноважений за держборгом.
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