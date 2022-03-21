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Fitch (304) ВВП (1043) рейтинг (892) Росія (11614)

Fitch спрогнозував найбільшу кризу в російській економіці з 1998 року

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путин,путін

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує падіння російської економіки в 2022 році на 8% внаслідок міжнародних фінансових та економічних санкцій, запроваджених через воєнне вторгнення в Україну.

Водночас у повідомленні Fitch Ratings зазначається, що реальне падіння ВВП РФ залежатиме від тривалості війни в Україні та запроваджених проти російської економіки санкцій.

"Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року і під час світової фінансової кризи", – йдеться у прес-релізі Fitch.

Fitch також прогнозує прискорення інфляції в Росії до 18% у поточному році з подальшим зниженням до 15% до кінця 2023 року.

Загалом Fitch знизило прогноз зростання глобальної економіки в 2022 році до 3,5% з раніше очікуваних 4,2%.

"Перспективи зростання світового ВВП значно погіршилися, оскільки інфляційні проблеми посилюються, а вторгнення Росії до України загрожує глобальному постачанню енергоресурсів", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, прогноз темпів зростання ВВП єврозони були погіршені до 3% з 4,5%, США – до 3,5% з 3,7%.

Аналітики агентства також вказують, що певну підтримку російській економіці надасть зростання цін на нафту та газ. Росія постачає близько 10% світової енергії, в тому числі 17% природного газу і 12% нафти.

Автор: Михайло Орлюк
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Зер гут Вольдемар.
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22.03.2022 02:09 Відповісти
Шайзе БОН-БОН фур Волдемар!
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22.03.2022 06:02 Відповісти
Ну й що таке ці 8%?Кацапня тоді нажаль не передохла.
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22.03.2022 08:39 Відповісти
"Перспективи зростання світового ВВП значно погіршилися ... аж на 0.7%, до 3.5%"... Так-так, фітч, значно погіршилися. А головне - значно менше стало хабарів з боку рашки на отримання дутих рейтингів...
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22.03.2022 11:23 Відповісти
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22.03.2022 13:01 Відповісти
 
 