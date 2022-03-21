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Новини Макроекономіка
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G-7 (142) Шарль Мішель (19)

"Велика сімка" обговорить створення Фонду солідарності для України

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семерка

Питання створення Фонду солідарності для України обговорюватиметься на засіданні "Великої сімки".

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.

Мішель сказав, що говорив телефоном з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном про подальшу взаємодію Європейського союзу та Об'єднаного королівства щодо війни Росії проти України.

"Наші санкції мають значний вплив, і ми тісно співпрацюватимемо, щоб забезпечити їх ефективне та повне виконання. Обговорили також ідею Фонду солідарності України для подальшої підтримки країни, яку ми піднімемо на "Великій 7", – написав Мішель.

Нині у "Великій сімці" головує Німеччина.

Автор: Галина Ялівець
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