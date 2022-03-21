Мінсоцполітики пояснило, як отримати по 2000 гривень вимушеним переселенцям

Кабінет міністрів затвердив порядок виплати щомісячної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Як пояснили у пресслужбі Мінсоцполітики, допомогу отримають українці, які перемістилися з тимчасово окупованої території у Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також з територій активних бойових дій, визначених розпорядженням Кабміну №204 від 6 березня (Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та Київ), і отримали довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Допомогу автоматично отримають також внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання.

Допомога надаватиметься у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць;

для інших осіб – 2000 гривень на місяць.

Виплата допомоги здійснюватиметься через "Ощадбанк" на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу.

В Мінсоцполітики уточнили, що допомога надаватиметься щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування. Допомогу виплачуватимуть а повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану.

Водночас виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам не здійснюватиметься за ті місяці, у яких вони отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Щоб отримати допомогу потрібно стати на облік як внутрішньо-переміщена особа та отримати відповідну довідку, а також подати заяву на отримання допомоги на проживання.

З наступного тижня заяву можна буде подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Також після необхідних доопрацювань подати заяву можна буде через програмні засоби Порталу "Дія". Орієнтовно доопрацювання буде завершено до кінця місяця.

"Зараз ми очікуємо, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2 мільйонів людей, які були змушені покинути свої домівки через активні бойові дії", – зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що Кабінет міністрів затвердив три програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Зокрема, йдеться про виплату мінімальної грошової допомоги в сумі 2 тисячі гривень для кожного переселенця на місяць (3 тис. грн – для дітей), а також допомогу бізнесу при працевлаштуванні переміщених осіб та компенсації родинам, що надали житло переселенцям, при оплаті комунальних послуг.