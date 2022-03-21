Британія запровадить тимчасове управління в дочірній компанії "Газпрому", – Bloomberg

Уряд Сполученого Королівства готується тимчасово взяти під управління британську дочірню компанію російського "Газпрому" – Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd., яка займається роздрібним постачанням газу на ринку країни.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, причиною цього рішення є тиск на "дочку" "Газпрому" внаслідок небажання британських компаній співпрацювати з російським бізнесом.

Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd. має понад 30 000 бізнес-клієнтів у Великій Британії, до їх числа входять британські державні установи, зокрема Національна служба охорони здоров'я.