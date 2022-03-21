Водіям заборонили використовувати відеореєстратори на час війни, – "Укравтодор"

В Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори на час війни.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" з посиланням на повідомлення ЗСУ.

Застереження діє для всіх регіонів України.

"Рішення ухвалили для уникнення розголошення інформації, яка може допомогти ворожій армії", – сказано в повідомленні.

Нове правило стосується реєстраторів в авто- та мототранспорті.

Зокрема, заборонено фото та відеозйомку: