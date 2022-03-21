Европейська криптобіржа WhiteBIT оголосила про інтеграцію з "Дією"

Європейська криптовалютна біржа WhiteBIT запустила інтеграцію та співпрацю з державним сервісом "Дія".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

У WhiteBIT пояснили, що завдяки інтеграції з додатком "Дія" тепер будь-який користувач з України може пройти верифікацію (KYC) на біржі WhiteBIT менш ніж за одну хвилину. Зазвичай ця процедура на всіх криптовалютних біржах вимагає заповнення анкети, сканування документів та часу на перевірку. Для проходження KYC достатньо натиснути кнопку "Пройти верифікацію за допомогою "Дії". Після цього в програмі "Дія" необхідно підтвердити передачу копій цифрових документів.

"В умовах війни криптовалюта стає потужним інструментом посилення обороноздатності нашої країни. Вона дозволяє збирати гроші на гуманітарну допомогу, потреби ЗСУ та тероборони. Люди зі всіх куточків світу хочуть і готові підтримати Україну за рахунок донатів своїх криптоактивів. Ми не стоїмо осторонь, а прагнемо першим впроваджувати інновації, спрощувати шлях користувачів і робити їхню взаємодію з WhiteBIT максимально комфортним, адже це допомагає українській економіці, армії, людям, хто через війну опинився в біді, ми раді, що держава стає зручним сервісом. наше співробітництво з Міністерством цифрової трансформації це підтверджує. Замість того, щоб витрачати час на рутину, тепер наші клієнти можуть пройти процедуру верифікації лише у два кліки", – заявив CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Крім того, у WhiteBIT підкреслили, що компанія створила спільний проект із WhitePay, де кожен охочий може вибрати з понад 90 криптовалют та відправити кошти на допомогу МОЗ або постраждалим цивільним, Збройним Силам України та теробороні.

Як повідомлялося, 15 березня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи", повторно прийнятий з урахуванням пропозицій голови держави 17 лютого.