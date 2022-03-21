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Facebook (491) Росія (11605) соціальні мережі (663) Instagram (110) Meta (33)

Росія заборонила Facebook та Instagram

Новини БізнесЦензор Влада IT

facebook,instagram

Тверський суд Москви за позовом російської прокуратури визнав інтернет-компанію Meta екстремістською організацією і заборонив її соцмережі Facebook і Instagram через нібито "екстремістську діяльність".

Суд погодився з позовом прокуратури, яка пояснювала свої вимоги відмовою компанії видаляти заклики до насильства щодо російських військовослужбовців, які вторглися в Україну, повідомляє російський Інтерфакс.

Суддя при оголошенні "вироку" заявила, що рішення має виконуватися негайно.

"Заборонено діяльність американської транснаціональної холдингової компанії Meta Platforms Inc. з реалізації продуктів – соціальних мереж Facebook та Instagram на території РФ з підстав здійснення екстремістської діяльності", – заявили в суді.

Водночас це рішення не поширюється на діяльність месенджера What"s App, який також належить компанії Meta і є найпопулярнішим месенджером в РФ.

Звинувачення російської прокуратури в суді підтримали ФСБ та Роскомнадзор.

Представник Meta на засіданні відкидала звинувачення у екстремістській діяльності компанії. Вона також просила суд припинити провадження за цим позовом, вказуючи, що розгляд справи щодо іноземної компанії не перебуває у його компетенції. Однак суд відхилив всі клопотання відповідача.

Як повідомлялося, раніше влада РФ вже почала блокувати соцмережу Facebook на території країни з 4 березня, Instagram – з 14 березня.

Автор: Михайло Орлюк
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И ютуб пусть отключат себе дебилы оно и хорошо
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21.03.2022 16:54 Відповісти
погано лише те, що зомбаків більше буде перти ззапорєбрика
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21.03.2022 19:24 Відповісти
їх і так буде перти звідти ордами. не обманюйте себе. русня це кочовники-завойвники. їх зупинить лише добрий спротив
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22.03.2022 12:39 Відповісти
Поганых комментаторов в ФБ будет меньше.
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21.03.2022 17:52 Відповісти
браво !!!!
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21.03.2022 18:40 Відповісти
Дебилы
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21.03.2022 19:30 Відповісти
"Вот теперь заживём!"

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21.03.2022 19:53 Відповісти
What"s App надо бы тоже отключить
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21.03.2022 22:25 Відповісти
Підарів(рф) треба відключити , і вже давно треба це зробити .
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22.03.2022 05:35 Відповісти
 
 