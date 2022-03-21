Постачальник технологій для російських газових заводів припиняє роботу в Росії

Німецький концерн Linde – провідна світова компанія у галузі виробництва промислових газів та нафтогазового інжинірингу – призупинив роботу над новими проєктами в РФ.

Як повідомили у пресслужбі концерну, Linde також згортає проекти, що потрапили під міжнародні санкції, інформує Інтерфакс-Україна.

Планувалося, що Linde постачатиме технології для російського LNG-заводу "Арктик СПГ 2" компанії "Новатек" та газопереробного комплексу "Газпрому" в Усть-Лузі.

У Росії Linde є провідним виробником та постачальником всього спектру промислових, харчових, медичних та спеціальних газів. Російський підрозділ компанії також надає послуги інжинірингу, закупівель та будівництва замовникам у металургійній, нафтохімічній та хімічній промисловості, а також у секторі промислової та фармацевтичної біотехнології.

Linde – провідний світовий гравець у галузі виробництва промислових газів та нафтогазового інжинірингу. У 2020 році оборот компанії становив $27 млрд.