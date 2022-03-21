Індія готова купувати дешеву російську нафту, – Bloomberg

Індія готується купувати більше російської нафти з дисконтом на тлі відмови компаній США і Європи купувати пальне з Росії після вторгнення в Україну.

Про це йдеться в повідомленні Bloomberg, передає enkorr.

Так, російську нафту Urals купують індійські нафтопереробники, серед яких і Hindustan Petroleum Corp (власник – уряд Індії). Компанія нещодавно купила 2 млн барелів російської нафти з доставкою в червні, а інші переробники також готуються скуповувати дешеву нафту з Росії, розповіли співрозмовники видання.

Йдеться також про Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. і Bharat Petroleum Corp. Індійська нафтова корпорація також має угоду з "Роснєфтью" на постачання 2022 року 2 млн тонн, або 14,7 млн барелів. Угоду було підписано ще до війни. Власником усіх цих корпорацій є держава Індія.

На нафту з Росії в 2021 році припадало 2% загальних закупівель Індії з-за кордону, або близько 33 млн барелів. Близький Схід був найбільшим постачальником в Індію, на нього припадало понад 60% імпорту.

Раніше повідомлялося, що Центробанк Індії веде первинні консультації щодо угоди з РФ про розрахунки в рублях та рупіях. Це дасть змогу торгувати з Росією після того, як санкції обмежили механізми міжнародних платежів.

Попит на російську нафту різко впав після вторгнення країни в Україну, оскільки нафтопереробні заводи, банки й судновласники уникали товарного ринку країни.

Консультаційна компанія Energy Aspects заявила, що 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців".

Як повідомлялося, за даними агентства Reuters, Євросоюз розробляє п'ятий пакет санкцій проти Росії, який може містити ембарго на імпорт російської нафти.

Водночас, за даними профільних ЗМІ, європейські переробники через санкції вже відмовляються від придбання російської нафти сорту Urals, внаслідок чого знижка на неї у Північно-Західній Європі перевищує $30,2 за барель.