Кабмін затвердив три програми для допомоги переселенцям в Україні (оновлено)

Кабінет міністрів затвердив три програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у своєму зверненні, текст якого оприлюднено на сайті уряду.

"Перше. Гроші. Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Просто, через "Дію", на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони", – заявив Шмигаль.

Він також анонсував програму сприяння працевлаштуванню переселенців.

"Розпочинаємо програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів. 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників", – сказав Шмигаль.

Крім того, держава надаватиме компенсації родинам, які надали тимчасові місця перебування для переміщених осіб.

"Тиждень тому Уряд вже прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах. Тепер ми доповнюємо програму, щоб компенсацію за комунальні платежі також отримували сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг", – розповів Шмигаль.

Він уточнив, що реалізація цих пограм починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами, а з 30 березня запрацює реєстрація переселенців через "Дію".