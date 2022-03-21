Anonymous пригрозили компаніям, які продовжують роботу в РФ

Представники хакерського угрупування Anonymous пригрозили іноземним компаніям, які продовжують працювати в РФ, згорнути свій бізнес на російському ринку. Інакше вони стануть ціллю хакерів.

Про це йдеться у заяві спільноти в Twitter.

"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, що сплачують податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: забирайтеся з Росії! Ми даємо вам 48 годин, щоб подумати і піти з Росії, інакше ви опинитеся під нашою мішенню", – написали вони.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 20, 2022

Крім того, хакери прикріпили до допису логотип Russia, зроблений із логотипів компаній, які продовжують працювати в РФ. Серед них такі компанії як Nestle, OTIS, Raiffeisen Bank, BBDO та інші.