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Росія (11605) хакер (402)

Anonymous пригрозили компаніям, які продовжують роботу в РФ

Новини БізнесЦензор Технології

хакер,anonymous

Представники хакерського угрупування Anonymous пригрозили іноземним компаніям, які продовжують працювати в РФ, згорнути свій бізнес на російському ринку. Інакше вони стануть ціллю хакерів.

Про це йдеться у заяві спільноти в Twitter.

"Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, що сплачують податки до бюджету кремлівського злочинного режиму: забирайтеся з Росії! Ми даємо вам 48 годин, щоб подумати і піти з Росії, інакше ви опинитеся під нашою мішенню", – написали вони.

Крім того, хакери прикріпили до допису логотип Russia, зроблений із логотипів компаній, які продовжують працювати в РФ. Серед них такі компанії як Nestle, OTIS, Raiffeisen Bank, BBDO та інші.

Автор: Юлiя Недашківська
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