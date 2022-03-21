Нацбанк видав кредити рефінансування на 4 мільярди

Національний банк України (НБУ) 18 березня після тижневої перерви провів тендери з підтримки ліквідності, за результатами яких надав банкам 3,03 млрд грн на рік та 1,02 млрд грн – на 28 днів під 11% річних.

За даними НБУ, у "річному" тендері брали участь чотири банки, у "чотирьохтижневому" – п'ять банків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, 16 та 17 березня після триденної перерви по одному банку зверталося до НБУ за кредитом овернайт на суми 130-180 млн грн, проте 18 березня попит на таку підтримку ліквідності був відсутній.

Водночас попит на розміщення вільних коштів банків у депозитні сертифікати НБУ на умовах "овернайт" залишається високим: після невеликого зниження 16-17 березня до 132,5-132,7 млрд грн він знову повернувся до 136,4 млрд грн 18 березня.

У тендерах щодо розміщення депозитних сертифікатів "овернайт" в останні дні регулярно беруть участь 50-52 банки, що тоді як на початку війни їх було до 25.

Як повідомлялося, Національний банк 12 та 14 березня вперше з початку війни не проводив тендерів з підтримки ліквідності через відсутність попиту.

Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк затвердив новий порядок бланкового рефінансування банків для підтримки ліквідності банківської системи.

Бланкове рефінансування банків надається без обмеження за сумою терміном до року з можливістю пролонгації ще на один рік, тоді як раніше їхній термін був обмежений 28 днями. Такі кредити надаються за ставкою 11% річних, тоді як депозитні сертифікати розміщуються під 9% річних.

Всього з початку війни Нацбанк надав підтримку ліквідності терміном на рік на загальну суму 65,5 млрд грн, на 28 днів – на 8,9 млрд грн.