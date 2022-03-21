Остання з четвірки найбільших нафтосервісних компаній відмовилась від нових проєктів в Росії

Компанія Weatherford International plc. призупинила постачання нового обладнання та технологій в Росію, проте продовжує виконувати свої зобов’язання в рамках чинних проєктів.

Про це заявив президент і головний виконавчий директор компанії Гіріш Саліграм, йдеться у пресрелізі Weatherford.

"З початку кризи ми продовжували оцінювати наші операції та вжили ряд заходів у відповідь. Після запровадження санкцій 24 лютого 2022 року ми призупинили поставки та негайно призупинили будь-які нові інвестиції чи розгортання нових технологій в Росії У нас немає активних спільних підприємств або партнерств в Росії", – зазначив очільник Weatherford.

Водночас він наголосив на готовності компанії виконувати існуючі договори з клієнтами з РФ.

"Ми… будемо продовжувати виконувати існуючі договірні зобов’язання в рамках чинного міжнародного законодавства та санкцій", – додав Саліграм.

Як повідомлялося, раніше американські нафтосервісні компанії Halliburton Co та Schlumberger оголосили про припинення роботи в Росії з огляду на нові американські санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Пізніше про призупинення нових інвестицій у свої операції в Росії оголосила ще одна з найбільших нафтосервісних компаній – Baker Hughes.

Разом з Weatherford вони входять до "великої четвірки" нафтосервісних компаній, які спеціалізуються на розробці рішень і послуг для енергетичної галузі на етапах від пошуку вуглеводнів до будівництва свердловин та оптимізації видобутку.