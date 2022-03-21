Ціни на сталь у Європі оновили рекорд

Ціни на сталь у Європі підстрибнули до нового рекорду на тлі підготовки до заборони імпорту сталеливарної продукції з Росії в межах нового пакету санкцій.

Як пише агентство Bloomberg, ціна гарячекатаного рулону в Північній Європі виросла минулої п'ятниці на 10% – до 1435 євро за тонну. Ціни на арматуру також досягли історичного максимуму, передає Інтерфакс-Україна.



Єврокомісія повідомила про плани заборонити імпорт сталі із РФ минулого тижня. Заборона пошириться, зокрема, на гарячекатаний та холоднокатаний плоский прокат, труби, арматуру та інші види продукції.

Згідно з документом ЄК, заборона на ввезення сталі з Росії не поширюється на виконання до 17 червня 2022 контрактів, укладених до 16 березня 2022 і допоміжних договорів.



