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Латвія закликала використати заморожені активи РФ для відновлення України

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латвия

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс запропонував використати усі заморожені за кордоном активи Росії на післявоєнну відбудову України.

Про це він написав у Twitter.

"Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України", – запропонував міністр.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує зміни до Конституції, які зокрема нададуть можливість конфіскувати майно російських олігархів, юридичних та приватних осіб, які дотичні до підтримки дій РФ в Україні. Зокрема тих, які підпали під санкції ЄС

Автор: Юлiя Недашківська
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Латвийцы!Вы -молодцы!
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21.03.2022 14:36 Відповісти
 
 