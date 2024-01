Латвія закликала використати заморожені активи РФ для відновлення України

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс запропонував використати усі заморожені за кордоном активи Росії на післявоєнну відбудову України.

Про це він написав у Twitter.

"Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України", – запропонував міністр.

All frozen Russian assets both government and individuals must be used for the postwar reconstruction of #Ukraine