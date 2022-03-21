Латвія закликала використати заморожені активи РФ для відновлення України
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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс запропонував використати усі заморожені за кордоном активи Росії на післявоєнну відбудову України.
Про це він написав у Twitter.
"Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України", – запропонував міністр.
All frozen Russian assets both government and individuals must be used for the postwar reconstruction of #Ukraine— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує зміни до Конституції, які зокрема нададуть можливість конфіскувати майно російських олігархів, юридичних та приватних осіб, які дотичні до підтримки дій РФ в Україні. Зокрема тих, які підпали під санкції ЄС
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Valentina Ivaschenko
показати весь коментар21.03.2022 14:36 Відповісти Мені подобається 0
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