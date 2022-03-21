Найбільша енергетична компанія Італії оголосила про припинення бізнесу в Росії

Найбільша енергетична компанія Італії – Enel SpA – вийде зі свого бізнесу в Росії "за кілька місяців".

Про це заявив головний виконавчий директор компанії Франческо Стараче, повідомляє Bloomberg.

Таким чином Enel приєднається до найбільших світових енергетичних компаній, включаючи BP Plc, Shell Plc та італійську Eni SpA, які оголосили про плани припинити інвестиції в РФ на тлі санкцій проти країни після її воєнного вторгнення в Україну, відзначає агентство.

Еnel – найбільша італійська енергетична компанія, має дочірні підприємства в 32 країнах, зокрема її російський підрозділ Enel Russia контролює 4 електростанції встановленою потужністю біля 9,5 ГВт, а також 49,5% найбільшого приватного енерготрейдера "РусЕнергоСбит".