У березні кияни не отримають паперових платіжок за електроенергію

В умовах воєнного стану ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO) не надсилатиме клієнтам паперові платіжки за електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"До стабілізації ситуації у країні клієнти YASNO не будуть отримувати паперові платіжки на свою поштову адресу. Це пов’язано зі складнощами друку та розповсюдженням рахунків. Постачальник звертається до жителів Києва з проханням по можливості продовжувати сплачувати за світло та використовувати для цього будь-який з доступних способів", – йдеться у повідомленні.

Зокрема в компанії пропонують оплачувати рахунки у відділеннях банків, через онлайн-сервіси YASNO або через інші дистанційні сервіси.