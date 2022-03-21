Оператор ГТС відновив роботу 6 газорозподільних станцій

Упродовж 19-20 березня "Оператор ГТС України" відновив роботу шести газорозподільних станцій.

Як повідомляє пресслужба компанії, наразі відключеними залишаються 40 ГРС у "гарячих точках", значна частина яких зупинена через пошкодження мереж обл та міськгазів.

Зокрема, йдеться про низку населених пунктів, де тривають бойові дії, у Донецькій, Луганській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

"Компанія зберігає операційний та технологічний контроль над українською ГТС. Наші співробітники роблять все, щоб ГТС виконувала свої функції для забезпечення газом українців. Адже в багатьох випадках, через пошкодження електромереж газ лишається єдиним джерелом енергії", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в усіх регіонах, де це можливо, компанія продовжує планове виконання програми ремонтів, технічне обслуговування та діагностику, а також розпочинає підготовку до нового ОЗП.

"Операто ГТС" додав, що за 20 березня компанія протранспортувала 98,4 млн куб. м природного газу до українських будинків, лікарень, заводів та інших об’єктів соціально- важливої інфраструктури.