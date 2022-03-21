Росія створює єдину систему для блокування мобільних номерів, – росЗМІ

Влада Росії до 1 червня запустить єдину системи блокування мобільних номерів абонентів.

Як пише російська газета "Известія", офіційно російська влада пояснює необхідність створення такої системи боротьбою з небажаними дзвінками та SMS-повідомленням зі спамом.

Однак навіть російські експерти визнають, що поява такої системи створить передумови для зловживань та умисного блокування телефонних номерів окремих абонентів.

Очікується, що після надходження скарг від небайдужих громадян на небажані спам-дзвінки на сайтах Федеральної антимонопольної служби та найбільших мобільних операторів мобільний номер абонента буде заблоковано протягом 72 годин усіма компаніями, підключеними до системи.