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податки (1981) Польща (2025)

У Польщі хочуть підвищити податки для компаній, які продовжують роботу в Росії

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польша,польща

Влада Польщі хоче підняти податки для компаній, які продовжують свою роботу в Російській Федерації.

Про це заявив речник польського уряду Петр Мюллер, передає polsatnews.pl.

"Ми пропонуємо додаткове оподаткування для організацій, що продовжують свою діяльність в Російській Федерації", – заявив він.

Мюллер також додав, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує зміни до Конституції, які зокрема нададуть можливість конфіскувати майно російських олігархів, юридичних та приватних осіб, які дотичні до підтримки дій РФ в Україні. Зокрема тих, які підпали під санкції ЄС.

Автор: Юлiя Недашківська
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