Кабмін змінив порядок виплати допомоги безробітним

Кабінет міністрів встановив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги по безробіттю під час війни.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, новий порядок передбачає, що заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації можна буде поати за допомогою порталу або мобільного додатку "Дія" та електронних сервісів Державної служби зайнятості. Водночас отримувачі допомоги будуть залучатися до виконання суспільно-корисних робіт.

"Допомога по безробіттю буде виплачуватися після реєстрації через портал або додаток "Дія" чи електронні сервіси служби зайнятості. Це значно спростить процедуру й дозволить охопити державною підтримкою якнайбільше безробітних українців", – зазначив заступник міністра економіки Ігор Дядюра.

Він уточнив, що в тих областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, перерахування коштів буде здійснюватись АТ "Ощадбанк" на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему "MY TRANSFER".

Водночас постанова уряду передбачає припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості в разі його відмови від виконання суспільно-корисних робіт.

"Тож не працевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування", – наголошується у повідомленні.