Євросоюз збільшить військову допомогу Україні до 1 мільярда євро, – МЗС Німеччини

Євросоюз має намір збільшити фінансову допомогу Україні на закупівлю зброї до 1 млрд євро.

Про це повідомила федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, прибувши на засідання міністрів закордонних справ та оборони ЄС в Брюсселі, передає Європейська правда.

За її словами, міністри ухвалять політичне рішення щодо виділення додаткової фінансової допомоги у понеділок.

Уряд Німеччини забезпечить швидку реалізацію замовлень на зброю від німецьких компаній, додала Бербок.

Міністерка зазначила, що деталі термінів та конкретних видів озброєння не будуть розголошені з міркувань безпеки, зокрема, через погрози РФ бомбардувати поставки західної зброї Україні.

Нагадаємо, що 28 лютого Рада ЄС прийняла постанову про "європейське сприяння миру" в Україні, яка передбачає постачання озброєнь Києву, у тому числі летального характеру, на суму 450 млн євро. Окремим рішенням, для України виділили ще 50 млн євро на оснащення та амуніцію нелетального характеру: засоби індивідуального захисту, укладання для надання першої медичної допомоги, пальне.

Пізніше верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Єврокомісія хоче подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити на ці цілі ще 500 млн євро.