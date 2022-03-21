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Автомобілі в РФ за місяць подорожчали на 30-60%, – росЗМІ

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Вартість нових легкових автомобілів в Росії за місяць зросла на 30-60%.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на автодилерів.

Зазначається, що попри те, що 83% легковиків, які продають в країні, місцевого складання, у них, як і раніше, велика частка зарубіжних комплектуючих, які закуповується за валюту.

Як підрахували у виданні, на кінець третього тижня березня в РФ працювало лише 44% потужностей з випуску легкових та комерційних автомобілів від рівня 2021 року.

Автор: Юлiя Недашківська
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