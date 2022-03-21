ДБР розслідує факт незаконного переміщення до Угорщини майже $30 мільйонів

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовими особами Закарпатської митниці.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За оперативною інформацією, працівники митниці могли сприяти незаконному переміщенню через державний кордон $28 млн та €1,3 млн через пункт пропуску "Вилок" до Угорщини. Гроші вивозились у валізах без декларування та в обхід митних правил", – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження порушено за ч. 2 ст. 364 ККУ Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомив журналіст Сергій Лещенко у Telegram, гроші вивозила дружина ексдепутата Ігоря Котвицького.

Ігор Котвіцький народився у Харкові, був народним депутатом VIII скликання (фракція "Народний фронт"). У вересні 2015 року низка ЗМІ назвала його найбагатшим депутатом ВР, після того, як стало відомо, що він у декларації вказав суму на рахунках в 970 млн грн.