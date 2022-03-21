Через "Дію" українці зібрали для армії понад 165 мільйонів

Українці змогли зібрати через сервіс "Дія" понад 165 млн грн для допомоги армії, до збору коштів долучилися понад 178 тис. громадян.

Про це повідомляє пресслужба "Дії" у Telegram.

Заазначається, що всі кошти надходять до фонду "Повернись живим".

"Щоб задонатити на армію, заходьте в застосунок, натискайте "Допомогти армії", вводьте суму внеску та сплачуйте карткою. Пам'ятайте, кожна сума – важлива. Тільки разом ми переможемо!", – наголосили у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 21 березня Національний банк перерахував на потреби військових понад 12,2 млрд грн, на спецрахунку, який був відкритий для підтримки Збройних сил України, залишилося 153 млн грн.