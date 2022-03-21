Через "Дію" українці зібрали для армії понад 165 мільйонів
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Українці змогли зібрати через сервіс "Дія" понад 165 млн грн для допомоги армії, до збору коштів долучилися понад 178 тис. громадян.
Про це повідомляє пресслужба "Дії" у Telegram.
Заазначається, що всі кошти надходять до фонду "Повернись живим".
"Щоб задонатити на армію, заходьте в застосунок, натискайте "Допомогти армії", вводьте суму внеску та сплачуйте карткою. Пам'ятайте, кожна сума – важлива. Тільки разом ми переможемо!", – наголосили у повідомленні.
Як повідомлялося, станом на 21 березня Національний банк перерахував на потреби військових понад 12,2 млрд грн, на спецрахунку, який був відкритий для підтримки Збройних сил України, залишилося 153 млн грн.
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