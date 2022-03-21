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"Приватбанк" відновив роботу своїх сервісів у звичайному режимі
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Фахівці державного "Приватбанку" завершили впровадження резервних потужностей для безперебійної роботи сервісів банку.
Про це повідомив прессекретар "Приватбанку" Олег Серга у Facebook.
"Команда ІТ фахівців "Приватбанку" за три доби роботи у режимі 24/7 завершила впровадження резервних потужностей для безперебійної роботи сервісів банку. "Приват24", платежі та послуги працюють в звичайному режимі", – наголосив він.
Раніше повідомлялося, що технічні роботи "Приват24", спочатку анонсовані з півночі до 10:00 20 березня, продовжили до початку дня 21 березня.
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