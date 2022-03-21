На спецрахунку Нацбанку для потреб військових залишилося 153 мільйони

Національний банк перерахував на потреби військових понад 12,2 млрд грн, станом на 21 березня на спецрахунку, який був відкритий для підтримки Збройних сил України, залишилося 153 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк перерахував, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 8,65 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

Загалом з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 12,3 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 3,6 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії та ще багатьох країн світу.

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Станом на 21 березня залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, становить близько 293 млн грн.

Зокрема понад 147 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.