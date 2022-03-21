Окупанти обстріляли "Сумихімпром", стався витік аміаку, – Міндовкілля (оновлено)

Російські окупанти обстріляли ПАТ "Сумихімпром", унаслідок чого на підприємстві стався витік аміаку.

Про це повідомив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Окупанти влаштували хімічну атаку на Сумщину. Внаслідок обстрілу на підприємстві "Сумихімпром" стався витік аміаку. Радіус зони ураження складає близько 2,5 км. Враховуючи напрям вітру, під загрозою опинилося село Новоселиця", – зазначив він.

Міністр пояснив, що аміак не має кольору, легший за повітря, тому швидко піднімається вгору. Його різкий запах нагадує нашатирний спирт. Якщо відчули такий запах – варто дихати через зволожену марлеву пов'язку, змочену розчином оцтової або лимонної кислоти.

Стрілець наголосив: від аміаку легко можна сховатися в укриттях, підвалах та нижніх поверхах будинків. Слід щільно закрити вікна і двері, бажано завісити віконні та дверні пройми тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту.

Також міністр підкреслив, що ситуація контрольована. На місці працюють рятувальники.

Як пізніше уточнили у ПАТ "Сумихімпром", унаслідок обстрілу о 2:58 був пошкоджений трубопровід аміаку в цеху складних мінеральних добрив. В результаті розгерметизації трубопроводу спрацювали аварійні системи захисту, при цьому відбувся незначний витік аміаку.

"Наразі наслідки надзвичайної ситуації повність ліквідовані власними силами та силами ДСНС – трубопровід загерметизований, накладено спеціальний бандаж. Підрозділи ДСНС завершили роботи по осадженню аміачної хмари. Жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає", – наголосили на підприємстві.

Зазначається, що один зі співробітників підприємства отримав травму, наразі йому вже надана оперативна медична допомога.

Працівниками ПАТ "Сумихімпром" розпочаті роботи по відновленню технологічного процесу. Підприємство було екстрено зупинено в перший день війни – 24 лютого 2022 року.