Австралія надасть Україні 70 тисяч тонн вугілля
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На запит українського уряду Австралія надасть щонайменше 70 тис. тонн енергетичного вугілля для посилення енергетичної безпеки.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.
"Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку Росії", – зазначив він.
Міністр додав, що уряд Австралії провів відповідну роботу з підприємствами вугільної галузі країни для акумулювання обсягів вугілля.
Відповідне відправлення організовуватиме австралійська компанія Whitehaven Coal. Наразі по урядовій лінії разом з українською стороною відпрацьовується питання якомога швидшого постачання.
Вартість вугілля та його доставки покриватиметься урядом Австралії.
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