Три білоруські банки відключили від SWIFT

Три великих білоруських банки 20 березня відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Як пише Telegram-канал Naviny.by, йдеться про "Белагропромбанк", "Банк Развития Беларуси" і банк "Дабрабыт".

За інформацією BPN, із 20 березня на території Євросоюзу стало неможливо платити банківськими картками "Белагропромбанку".

10 березня у "Белагропромбанку" заявили, що банк продовжить роботу "у штатному режимі", незважаючи на "тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій".

11 березня "Банк развития Беларуси" також назвав відключення від SWIFT "тимчасовим" і повідомили, що "вжито заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".

Як повідомлялося, 9 березня представники країн ЄС погодили розширення санкцій проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну. Зокрема, вони передбачають відключення від системи SWIFT трьох білоруських банків та заборону на експорт в РФ обладнання для морських суден.