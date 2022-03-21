БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2318 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
600 0
банки (6397) Білорусь (1492) санкції (3438) SWIFT (64)

Три білоруські банки відключили від SWIFT

Новини БізнесЦензор Фінанси

swift,свіфт

Три великих білоруських банки 20 березня відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Як пише Telegram-канал Naviny.by, йдеться про "Белагропромбанк", "Банк Развития Беларуси" і банк "Дабрабыт".

За інформацією BPN, із 20 березня на території Євросоюзу стало неможливо платити банківськими картками "Белагропромбанку".

10 березня у "Белагропромбанку" заявили, що банк продовжить роботу "у штатному режимі", незважаючи на "тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій".

11 березня "Банк развития Беларуси" також назвав відключення від SWIFT "тимчасовим" і повідомили, що "вжито заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".

Як повідомлялося, 9 березня представники країн ЄС погодили розширення санкцій проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну. Зокрема, вони передбачають відключення від системи SWIFT трьох білоруських банків та заборону на експорт в РФ обладнання для морських суден. 

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 