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"Приватбанк" продовжив технічні роботи в "Приват24" до завтра

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

приватбанк

Паузи у роботі "Приват24" у зв'язку з проведенням технічних робіт, спочатку анонсовані з півночі до 10:00 20 березня, можуть продовжитися до початку дня 21 березня.

Про це йдеться в повідомленні банку.

"Команда ІТ-фахівців "Приватбанку" другу добу у режимі 24/7 працює над впровадженням резервних потужностей для безперебійної роботи "Приват24" та всіх послуг банку за будь-яких обставин, які можливі під час війни. З огляду на велику кількість сервісів та послуг, які надає "Приватбанк", налаштування вимагає більшого часу, ніж планувалося на початку робіт" – повідомив заступник голови правління "Приватбанку" Мариуш Качмарек. 

За словами керівника ІТ-команди "Приватбанку", така робота є унікальною для банківського ринку, й необхідність налаштування багатьох сервісів може протягом 20 березня та початку дня 21 березня спричинити тимчасові паузи у роботі "Приват24".

Раніше повідомлялося що внаслідок проведення в ніч на 20 березня планових технологічних робіт в роботі сервісу "Приват24" досі можуть спостерігатися збої, а деякі його функції можуть бути недоступними.

Автор: Галина Ялівець
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Приватбанк, будьте добры, организуйте работу терминалов в заблокированных врагом городах. Невозможно использовать ваши карточки, а кушать хочется. Кардридеры в киосках не принимают, а там как раз продают хлеб, а кроме хлеба денег нет на другую еду. Организуйте приём карточек в киосках, плиз, может быть через мобильные терминалы, может через спутниковую связь, да хоть по тарелке Илона Маска выставьте в каждом городе, пожалуйста.
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21.03.2022 12:22 Відповісти
 
 