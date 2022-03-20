Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану до 25 квітня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану в країні.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

"Президентом України станом на 20 березня 2022 року підписано закони України: закон про затвердження указу президента України "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" №2119-IX (реєстр. №7168)", – сказано в повідомленні.

15 березня Верховна Рада законодавчо затвердила указ президента про продовження терміну дії воєнного стану в Україні з 5 години 30 хвилин 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня.

Військовий стан діє в Україні з 24 лютого у зв'язку з нападом Росії.