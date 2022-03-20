На Дніпропетровщині відновили роботу майже всі великі підприємства, – ОДА

У Дніпропетровскій області наразі працює 21 з 22 великих підприємств.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, повідомляється на сайті ОВА.

"Ми повинні повертатися до нормального життя. У нас в регіоні почали працювати підприємства – 21 із 22 великих. Працює середній бізнес", – сказав Резніченко.

Він також закликав всіх підприємців, хто має таку можливість, відновлювати свою роботу.

"Нам потрібно, щоб працювала економіка. Щоб люди отримували зарплатню. Щоб Україна стала ще сильнішою. Щоб ми збереглися – країна, область, місто, село", – сказав Резніченко.