В роботі сервісів "Приватбанку" спостерігаються збої, їх обіцяють усунути за кілька годин (оновлено)

Внаслідок проведення в ніч на неділю планових технологічних робіт в роботі сервісу "Приват24" досі можуть спостерігатися збої, а деякі його функції можуть бути недоступними.

Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку"

"20 березня команда "Приватбанку" продовжує проведення технологічних робіт у "Приват24", які необхідні для безпечної та якісної обробки збільшених обсягів платежів. Під час проведення робіт 20 березня деякі послуги можуть бути тимчасово недоступними. Ми відновимо стабільну роботу всіх сервісів протягом найближчих годин", – йдеться у повідомленні.

Пізніше у пресслужбі банку повідомили, що паузи у роботі "Приват24" у зв'язку з проведенням технічних робіт, можуть продовжитися до початку дня 21 березня.

Напередодні в "Приватбанку" попередили, що 20 березня проводитимуться технологічні роботи з модернізації "Приват24", які мають на меті збільшити обсяги обробки платежів та впровадження нових послуг.

Банк вказував, що на час проведення робіт 20 березня з 00 годин до 10 ранку буде неможливо проводити платежі через мобільну та веб версію "Приват24" для фізичних осіб.