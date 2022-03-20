Американська IT-компанія Netcracker іде з російського ринку

Американська продуктова компанія Netcracker, яка має в Україні великий R&D, йде з російського ринку.

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Цифрова блокада РФ триває. Американська продуктова компанія Netcracker, що має в Україні великий R&D, йде з російського ринку. Компанія зупиняє в країні-агресорі продаж та інвестиції, а також закриває навчальні центри і припиняє найм людей. Робота з навчальними центрами для студентів – важлива частина процесу хайрінгу для компанії: людей вчили з нуля і брали на роботу. Тепер цих центрів у РФ не буде", – написав Федоров.

Netcracker Technology розробляє та впроваджує унікальні IT-рішення для телеком‑операторів по всьому світу. Створює десятки інноваційних продуктів і є світовим лідером в сфері рішень BSS/OSS, готових до використання в хмарі.

Клієнтами Netcracker були десятки великих компаній в РФ.