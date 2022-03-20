Нацбанк Грузії попередив про покарання за спроби обслуговувати картки російської платіжної системи "Мир"

Використання грузинськими фінансовими організаціями російської платіжної системи "Мир" є порушенням законодавства і тягне за собою відповідальність.

Про це Національний банк Грузії (НБГ) нагадав у своїй заяві, оприлюдненій у відповідь на публікації про готовність окремих грузинських компаній приймати для оплати карти системи "Мир", повідомляє видання "Грузія Online".

"Ще раз хочемо роз'яснити, що систему "МИР" не обслуговує жоден зареєстрований у Грузії комерційний банк чи провайдер платіжних послуг. Відповідно, якщо організація, що працює в Грузії, обслуговує платіжну компанію, яка не має реєстрації, вона порушує закон Грузії "Про платіжну систему та платіжні послуги". Це кваліфікуватиметься як незаконна комерційна діяльність", – сказано у заяві.

У Нацбанку Грузії додали, що за ідентифікації подібних випадків вони негайно інформують слідчі відомства.

Як повідомлялося, через санкції, запроваджені щодо фінансового сектора РФ через воєнне вторгнення в Україну, міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard 6 березня оголосили про призупинення операцій у РФ.

Тепер картки Visa і MasterCard всіх російських банків працюють лише всередині РФ, транскордонні операції з них недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних інтернет магазинах, так і використання цих карт за кордоном.

Водночас російська влада намагається розширити можливості використання власної платіжної системи "МИР", яку визнають лише кілька країн (Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Узбекистан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, а також підконтрольні РФ окуповані території Грузії).