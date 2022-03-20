МОЗ заборонив продаж білоруських лікарських засобів

Міністерство охорони здоров’я заборонило застосування на території України 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь.

Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинена наказом МОЗ України N503 від 19 березня, повідомляє пресслужба міністерства.

"Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли генерики, тобто неоригінальні препарати. Аналогічні генеричні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, тому відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками", – зазначається у повідомленні.

Повний перелік лікарських засобів, які потрапили під заборону, оприлюднено на сайті МОЗ.

Водночас у міністерстві уточнили, що лікарські засоби, які уже ввезені та випущені в обіг на території України, можна продавати та використовувати в Україні до закінчення їх терміну придатності.