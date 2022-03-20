На потреби ЗСУ спрямують більше 34 мільйонів заарештованих коштів, – Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора поінформували, що більше 34,5 млн грн, заарештованих раніше як речові докази, спрямують на підтримку Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

"За участі прокурорів Офісу генерального прокурора судом задоволено клопотання про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання військових облігацій. Понад 34,5 млн грн буде перераховано на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, прокурори здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо незаконного заволодіння посадовими особами товариства грошовими коштами державного бюджету під час закупівлі спеціальної техніки для потреб міста Києва.