РНБО передала оператора цифрового телебачення "Зеонбуд" в управління держави
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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) прийняла рішення передати приватного оператора цифрової багатоканальної телемережі ТОВ "Зеонбуд" на час воєнного стану в управління державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ).
Відповідне рішення РНБО "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави" введено в дію указом Президента Володимира Зеленського №151 від 18 березня, який оприлюднено на сайті голови держави.
Рішення ухвалено за пропозицією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
Згідно з документом, Держспецзв’язку, концерн РРТ та "Зеонбуд" мають забезпечити:
- стале функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів в МХ - 1, -2, -3, -5;
- цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв’язку; резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування;
- резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв’язку.
"Зеонбуд" – оператор цифрової багатоканальної телемережі у складі чотирьох мультиплексів у стандарті DVB-T2 (MPEG-4). Отримав ліцензію Нацради з телерадіомовлення у грудні 2010 року.
За інформацією компанії станом на 2020 рік, її власниками через ряд кіпрських компаній були громадяни України Володимир Прокопенко, Ірина Аляб'єва, Олександр Шилов та Олександр Ільющенко – по 24,75%. Також 1% компанії належить громадянинові України Михайлу Мойсеєву.
Однак у деяких з кіпрських компаній-власників "Зеонбуду" простежуються зв’язки з оточенням експрезидента Віктора Януковича. А у 2015 році автори не підтриманого Верховною Радою законопроєкту про націоналізацію "Зеонбуду" пов'язували компанію з Олександром Януковичем, Рінатом Ахметовим та Дмитром Фірташем, але вона це заперечувала.
Виторг компанії за 9 місяців 2021 року становив 326,5 млн грн, чистий прибуток – 180 млн грн.
Нинішній міністр оборони Олексій Рєзніков раніше звинувачував "Зеонбуд" у невиконанні ліцензійних зобов'язань, що стало причиною різкого зниження покриття українського телебачення на лінії зіткнення та прикордонних територій.
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