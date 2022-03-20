Україна хоче зібрати мінімум 70% минулорічного врожаю, – ОП

Україна поставила собі за мету зібрати 70% торішнього врожаю, незважаючи на повномасштабну війну з РФ.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Наша мета – зберегти врожай наступного року як мінімум на рівні 70% цього року, незважаючи на ситуацію", – сказав Шурма.

Для цього Україна запустила комплексну програму підтримки посівної, включно з пільговим фінансуванням агранієм.

Запасів пшениці, олії, кукурудзи та інших базових продуктів на складах достатньо на 3-5 років, уточнив він.

"Себе ми точно прогодуємо", – зазначив Шурма.

Раніше міністр аграрної політики Роман Лещенко заявляв, що наразі в Україні сформований достатній запас продовольства: запаси пшениці – на два роки, запаси олії – на п'ять років, запаси кукурудзи на – на півтора роки.