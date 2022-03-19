Болгарія заявила про плани повністю відмовитися від закупівлі російського газу

Болгарія не продовжуватиме чинний контракт на купівлю російського газу, який завершується у липні 2022 року.

Про це в інтерв’ю Болгарському національному радіо заявив віцепрем'єр та міністр фінансів країни Асен Василев, передає Європейська правда.

За його словами, замість нової угоди з РФ, Болгарія шукатиме альтернативні джерела газу та сподіватиметься на єдиний контракт для країн ЄС.

"Існують альтернативи – старі труби трансбалканських потоків. Там маємо потужність близько 20 млрд кубометрів, яка може бути використана в обох напрямках, тоді як нам потрібно 3 млрд кубометрів. Їх можна взяти з Катару або Алжиру – це є загальноєвропейською стратегією", – заявив віцепрем'єр-міністр.

Також уряд Болгарії планує використати наявну інфраструктуру Греції та Туреччини для закупівлі зрідженого природного газу та збільшити імпорт із Азербайджану, який уже експортує газ до країни.

За словами Василева, питання спільних закупівель газу буде розглянуто "у наступні один-два тижні".

"На європейському рівні обговорять створення загального газового договору для всього ЄС. Ми очікуємо, що влітку цей механізм запрацює", – каже він.

Раніше, Польща підтвердила намір повністю відмовитись від російського газу. По завершенню чинного контракту щодо закупівлі газу по Ямальському газопроводу в грудні, Польща припинить купувати газ у Росії.