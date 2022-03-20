Третина економіки не працює через війну, – Мінфін

Близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко з посиланням на попередні дані, виходячи зі сплати податків, передає Інтерфакс-Україна.

"Наші попередні розрахунки щодо сплати податків свідчать, що близько 30% економіки або не працює, або тимчасово не працює. Це підрахунки, виходячи зі сплати податку на доходи фізосіб, ЄСВ...Третина економіки зараз не функціонує", – сказав він в ефірі телемарафону у суботу.

за його словами, наразі точаться дискучії щодо переформатування роботи митниці, виходячи із військових умов. Марченко нагадав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання змінити підходи на митниці так, щоб її робота була максимально швидкою та прозорою.

"Ми над цим активно працюємо", – сказав очільник Мінфіну.

Він додав, що основний канал покриття потреб держбюджету – внутрішні та зовнішні запозичення, оскільки податкові та митні надходження значно знизилися через повномасштабну війну Росії. Водночас Україна обслуговує свій борг у повному обсязі.

"Дефолт нам не загрожував і не загрожує. По-перше, не таке велике, особливо цього року, у нас боргове навантаження. По-друге, ми ретельно обслуговуємо наші борги. Такі слова ми не вживаємо. А ось для наших агресорів, ми сподіваємося, він (дефолт, – ред.) незабаром настане", – зазначив Марченко.