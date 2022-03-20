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Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає, – очільник "Укрзалізниці"

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Голова правління АТ "Укразалізниця" Олександр Камишін подякував працівникам білоруської залізниці за те, що між Білоруссю та Україною більше немає залізничного сполучення.

Про це він заявив в ефірі Настоящего времени.

"Я нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази та не вести російські військові ешелони у бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає", – зазначив Камишін.

Він наголосив, що не уточнюватиме деталі, проте вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять.

"Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників, ще залишилися чесні люди, і я не хотів би їх підставляти за те, що відбувається на сьогодні серед залізничників Білорусі...Я впевнений, що чесні люди в цій організації зможуть зупинити роботу залізниць Білорусі у напрямку перевезень військових ешелонів у бік України", – додав очільник "Укрзалізниці".

Автор: Юлiя Недашківська
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Чому ці залізничні лінії ще до тепер працювали? Чому? 25 день війни.
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20.03.2022 17:35 Відповісти
нужно ещё крымский мост угробить и пути на ОРДЛО
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20.03.2022 17:43 Відповісти
Евроколею! Как раз время и возможности.
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20.03.2022 21:54 Відповісти
 
 