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АЕС (727) Бельгія (75)

Бельгія відтермінувала на 10 років відмову від АЕС через війну в Україні

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бельгия

Влада Бельгії вирішила відтермінувати відмову від ядерної енергетики, яка планувалася на 2025 рік, ще на десять років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кро у Twitter.

"Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років. Водночас ми прискорюємо перехід на відновлювані джерела енергії, що є найкращим шляхом до нашої енергетичної незалежності", – написав він.

Водночас як пише Reuters, Бельгія поки передумала відмовлятися від АЕС, зокрема у зв'язку з війною Росії проти України. Відповідний законопроєкт буде схвалено до кінця березня.

Автор: Юлiя Недашківська
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